Langen (dpa) - Bei der Flugsicherung stehen kräftige Gebührenerhöhungen an, die das Fliegen deutlich teurer machen werden. Heute will der Chef der Flugsicherung, Klaus-Dieter Scheurle, die wirtschaftliche Lage des bundeseigenen Unternehmens erläutern. Nach früheren Ankündigungen will die Flugsicherung die Gebühren für ihre Lotsen-Dienstleistungen ab dem kommenden Jahr um rund 30 Prozent erhöhen. Auf die in Deutschland aktiven Fluggesellschaften kämen jährliche Mehrkosten von rund 300 Millionen Euro zu, sofern Bundesverkehrsministerium und EU-Kommission zustimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.