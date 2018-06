Manchester (dpa) - Wegen einer falschen Bombendrohung an Bord einer Maschine der Qatar Airways ist der Airbus von einem britischen Kampfjet auf den Flughafen Manchester geleitet werden. Einer der Passagiere sei wegen des Verdachts auf eine falsche Bombendrohung festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Pilot des Flugzeugs mit 269 Passagieren und 13 Crewmitgliedern an Bord hatte sich nach Angaben der Fluggesellschaft an die Polizei gewandt. Daraufhin wurde ein vorbereites Krisenszenario abgerufen.

