Warschau (SID) - Der niederländische Radprofi Theo Bos vom Team Belkin hat die dritte Etappe der Polen-Rundfahrt gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich nach 174 km im Karpatenvorland in Rzeszow vor dem Slowenen Luka Mezgec (Giant-Shimano) durch.

Die Gesamtführung verteidigte der Slowake Petr Vakoc (Quick Step) erfolgreich, der mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Die vierte Etappe führt am Mittwoch über 236 km nach Kattowitz. Die 71. Polen-Rundfahrt endet am Samstag mit einem Einzelzeitfahren in Krakau.