Stockholm (AFP) Bei den seit Tagen wütenden schweren Waldbränden in Schweden hat es ein erstes Todesopfer gegeben. In der Nacht zum Dienstag entdeckten Feuerwehrleute auf einer Straße nahe der Stadt Sala im Zentrum des Landes die Leiche eines verbrannten Mannes, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.