Köln (SID) - Das Bestechungsverfahren um Formel-1-Boss Bernie Ecclestone steht vor einem spektakulären Ende. Der 83-Jährige könnte am Dienstag als freier Mann das Münchner Landgericht verlassen. Im Gespräch ist im Gegenzug eine Zahlung von 100 Millionen Dollar.

Für die deutschen U20-Juniorinnen beginnt die WM in Kanada mit einem Spitzenspiel. Erster Gegner der Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Meinert ist Titelverteidiger USA. Anpfiff in Edmonton ist in der Nacht auf Mittwoch um 1.00 Uhr MESZ.