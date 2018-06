Toronto (SID) - Der deutsche Tennis-Profi Tobias Kamke (Lübeck) ist beim ATP-Masters in Toronto/Kanada in der ersten Runde gescheitert. Der 28 Jahre alte Qualifikant verlor bei der mit 3,766 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung gegen den US-Amerikaner Tim Smyczek nach 1:44 Stunden mit 3:6, 2:6. Es war die achte Erstrundenniederlage für den Weltranglisten-78. in dieser Saison.

Der zweite deutsche Starter Philipp Kohlschreiber aus Augsburg hatte am Dienstagabend gegen den an Position 17 gesetzten Spanier Tommy Robredo die Möglichkeit, in die zweite Runde einzuziehen.