Montréal (SID) - Tennis-Star Andrea Petkovic (Darmstadt) hat ihre Teilnahme beim Turnier in Montreal wegen einer Viruserkrankung abgesagt. Das teilte die Spielerinnenorganisation WTA mit.

Petkovic erklärte via Twitter: "Ich tue alles, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden und in Cincinatti wieder am Start zu sein! Es tut mir wirklich leid, ich hätte sehr gerne gespielt."

Die 26 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin hätte am Dienstag eigentlich ihr Auftaktmatch gegen die Italienerin Camila Giorgi bestreiten sollen. Den Platz der Weltranglisten-18. nimmt die in der Qualifikation gescheiterte Russin Jelena Wesnina ein.