Ankara (AFP) Recep Tayyip Erdogan will sich bei der Präsidentenwahl am Sonntag seinen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Als erster direkt gewählter Staatspräsident der Türkei will sich der 60-jährige religiös-konservative Politiker in die Gruppe großer Staatslenker und Erneuerer wie Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk einreihen. Nicht zuletzt deshalb treibt er gigantische Projekte in der ganzen Türkei voran. Doch einige Beobachter erinnern Erdogan daran, dass er als Präsident nur dann zu den Großen zählen kann, wenn er auch auf Andersdenkende zugeht.

