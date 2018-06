Potsdam (AFP) In der Nähe von Kabul sind bei einem mutmaßlichen Angriff eines afghanischen Soldaten nach Angaben der Bundeswehr ein Nato-Soldat getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Unter den Verletzten sei auch ein deutscher Brigadegeneral, teilte das Einsatzführungskommando am Dienstag in Potsdam mit. Er sei nach derzeitigem Stand außer Lebensgefahr und werde medizinisch versorgt, die Angehörigen seien informiert, hieß es weiter.

