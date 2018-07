Jerusalem (AFP) Die israelischen Bodentruppen haben sich nach Armeeangaben komplett aus dem Gazastreifen zurückgezogen. "Alle unsere Streitkräfte haben Gaza verlassen", sagte General Moti Almos dem israelischen Militärradio. Die Armee hatte zuvor angekündigt, sich im Zuge der am Dienstag um 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MESZ) in Kraft getretenen Waffenruhe auf "defensive Positionen" außerhalb des Palästinensergebiets zurückzuziehen. Israel hatte am Wochenende einen Teilabzug seiner Truppen eingeleitet.

