Rom (AFP) Israels Botschafter in Budapest fordert die Untersuchung einer symbolischen Hinrichtung von israelischen Politikern in einem ungarischen Dorf. "Ungarns Regierung muss jetzt handeln, um diese sehr gefährlichen Vorfälle zu stoppen", forderte der israelische Botschafter Ilan Mor am Dienstag. Er bezog sich auf die symbolische Hinrichtung von Puppen im Dorf Erpatak durch den dortigen rechten Bürgermeister Mihaly Zoltan Orosz am Sonntag. Bei der öffentlichen Aktion handelte es sich offenbar um einen Protest gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen.

