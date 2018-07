Amman (AFP) Der Leiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), Pierre Krähenbühl, hat für die Notversorgung von geschätzt 250.000 Vertriebenen im Gazastreifen Hilfsgelder in Höhe von rund 140 Millionen Euro gefordert. "Unter denen, die jetzt aus den Notunterkünften nach Hause zurückkehren, werden viele keine Häuser mehr vorfinden", sagte Krähenbühl am Dienstag in Amman, am ersten Tag einer dreitägigen Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. Krähenbühl mahnte, das Ende der Gefechte in dem Küstenstreifen bedeute nicht das Ende der Armut.

