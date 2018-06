Bagdad (AFP) Durch die Angriffe der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in der nordirakischen Stadt Sindschar sind nach Angaben der UNO in den vergangenen Tagen rund 40 Kinder getötet worden. Wie das Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag mitteilte, starben die Kinder, Angehörige der Minderheit der Jesiden, an den "direkten Folgen von Gewalt, Vertreibung und Dehydrierung". Am Sonntag hatten IS-Kämpfer die Kontrolle über Sindschar übernommen. Tausende Menschen flohen in Panik aus ihren Häusern, viele versteckten sich ohne jegliche Vorräte in den Bergen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.