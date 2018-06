Genf (AFP) Mindestens 285.000 Ukrainer sind nach Angaben der Vereinten Nationen inzwischen durch den Konflikt in ihrem Heimatland zu Flüchtlingen geworden. Rund 117.000 Menschen flohen aus den umkämpften Gebieten in andere Landesteile, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Dienstag mitteilte. 168.000 Ukrainer hätten außerdem Zuflucht in Russland gefunden. Binnen zwei Wochen erhöhte sich die Gesamtzahl der Flüchtlinge damit nahezu um ein Viertel.

