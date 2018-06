New York (AFP) Der US-Versicherungsriese AIG zahlt einer Gruppe von Investoren 960 Millionen Dollar (715 Millionen Euro), um mehrere Sammelklagen wegen des Beinahe-Zusammenbruchs während der Finanzkrise abzuwehren. Der Konzern teilte am Montag mit, sich mit den Klägern gütlich geeinigt zu haben, die sich von AIG über die Finanzlage des Unternehmens in den Jahren 2006 bis 2008 getäuscht sahen.

