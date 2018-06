Washington (AFP) US-Unternehmen wollen in Afrika etwa 14 Milliarden Dollar (10 Milliarden Euro) investieren. Dies werde US-Präsident Barack Obama am Dienstag während des US-afrikanischen Wirtschaftsforums in Washington bekannt geben, kündigte ein Vertreter des Weißen Hauses an. Demnach sollen sich die Investitionen vor allem auf die Sektoren Bau, saubere Energien, Banken und Informationstechnologie konzentrieren. Das Wirtschaftsforum, an dem etwa 45 afrikanische Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der afrikanischen Wirtschaft teilnehmen, ist Teil des USA-Afrika-Gipfels.

