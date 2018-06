Abuja (dpa) - Die Zahl der Ebola-Toten nähert sich der 1000 - jetzt beteiligt sich die Weltbank mit bis zu 200 Millionen Dollar am Kampf gegen die Epidemie in Westafrika. Die Mittel sollen Guinea, Liberia und Sierra Leone ermöglichen, das Virus unter Kontrolle zu bekommen, hieß es bei der Organisation. Bei der WHO sind 887 Ebola-Tote registriert. Von der Epidemie ist nun auch das bevölkerungsreichste Land Afrikas betroffen: Nigeria. Es ist das erste Ebola-Land, das von Deutschland aus direkt angeflogen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.