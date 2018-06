Bangui (AFP) Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen französischen Truppen und Kämpfern des Ex-Rebellenbündnisses Séléka sind in der Zentralafrikanischen Republik mehrere Milizionäre getötet worden. Die französischen Soldaten der Eingreiftruppe Sangaris seien auf Patrouille im Zentrum der Stadt Batangafo im Norden des Landes gewesen, als sie von den Ex-Rebellen angegriffen worden seien, sagte ein Offizier der Friedenstruppe der Afrikanischen Union (Misca) am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Franzosen hätten sich bei dem Vorfall am Montag mit schweren Waffen verteidigt und Unterstützung von Kampfflugzeugen erhalten.

