Peking (AFP) Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in China ist die Zahl der Toten auf fast 600 gestiegen. In der südwestlichen Provinz Yunnan gebe es mittlerweile 589 bestätigte Todesfälle, gab die Regierung in Peking am Mittwoch bekannt. Bislang lag die offizielle Opferzahl bei 410.

