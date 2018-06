Shanghai (AFP) Dem deutschen Autohersteller Audi drohen in China offenbar Strafmaßnahmen. Die Volkswagen-Tochter werde wegen "monopolartigen Verhaltens" in naher Zukunft bestraft, sagte der Sprecher der Wettbewerbsbehörden, Li Pumin, am Mittwoch in Shanghai. Die Vorwürfe gegen Audi wollte er nicht näher präzisieren. Neben der deutschen Firma sei auch der US-Autobauer Chrysler betroffen, sagte er. Und gegen Daimler werde ermittelt. Hintergrund ist die Preispolitik der ausländischen Hersteller.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.