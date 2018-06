Frankfurt/Main (AFP) Mit einer bundesweiten Razzia sind Ermittler gegen mehr als 100 Verdächtige wegen Kinderporno-Verdachts vorgegangen. In 13 Bundesländern wurden bereits am Dienstag die Wohnungen von 115 Tatverdächtigen durchsucht, wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte. Gegen fünf Beschuldigte besteht demnach auch der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Es gab einem Behördensprecher zufolge aber keine Festnahmen.

