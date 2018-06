München (AFP) Die HypoVereinsbank will ihr Privatkundengeschäft umorganisieren und dabei zahlreiche Filialen schließen und Jobs streichen. Bis Ende 2015 würden 240 der derzeit rund 580 Standorte zusammengelegt oder geschlossen, teilte die Bank am Mittwoch in München mit. An rund 50 der betroffenen Standorten soll es demnach weiterhin "Selbstbedienungszonen" geben. Für 85 Prozent der Kunden, die Beratung in Anspruch nehmen, werde der Weg zur nächsten Filiale "nicht oder kaum" länger, betonte die Bank.

