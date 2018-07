Hamburg (AFP) Die meisten Deutschen sehen den Islam nicht als Teil Deutschlands. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Forsa für das Magazin "Stern" vertraten 52 Prozent diese Auffassung. 44 Prozent gaben dagegen dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff recht, der in seiner Amtszeit den Satz geprägt hatte, auch der Islam gehöre zu Deutschland.

