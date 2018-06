New York (AFP) Die beiden Kaufoptionen für die Telekom-Tochter T-Mobile USA sind Medienberichten zufolge vom Tisch. Das "Wall Street Journal" berichtete am Dienstag, das US-Mobilfunkunternehmen Sprint habe seinen Plan zur Übernahme des Konkurrenten aufgegeben. Grund sei die Erwartung, dass die Aufsichtsbehörden die Fusion nicht genehmigen würden. Berichten zufolge hatte Sprint, das zum japanischen Konzern Softbank gehört, kurz vor einem Kauf der Anteilsmehrheit an T-Mobile USA für rund 32 Milliarden Dollar (24 Milliarden Euro) gestanden.

