Berlin (AFP) Die Umweltschutz-Organisation WWF hat mangelndes Engagement der EU-Staaten im Kampf gegen illegalen Holzhandel kritisiert. Von den 28 Mitgliedstaaten hätten lediglich Finnland und Großbritannien die europäische Holzverordnung zufriedenstellend umgesetzt, die den Handel mit Holz- und Papierprodukten aus illegalen Quellen verhindern soll, teilte der WWF am Mittwoch in Berlin mit. Deutschland habe es bei einer entsprechenden Untersuchung ins obere Mittelfeld aller EU-Staaten geschafft. Hierzulande mangele es aber vor allem an systematischen Kontrollen und wirkungsvollen Sanktionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.