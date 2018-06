Los Angeles (dpa) - Die Star-Besetzung für den übernatürlichen Thriller "The Last Witch Hunter" wächst weiter an.

Nach Vin Diesel (47) und Michael Caine (81) stößt nun auch Hobbit-Darsteller Elijah Wood (33) zu dem Projekt. Wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, sollen die Dreharbeiten in diesem Monat beginnen.

Breck Eisner ("The Crazies - Fürchte Deinen Nächsten") inszeniert den Streifen über einen Hexenjäger (Diesel) in den Straßen von New York. Die britische Schauspielerin Rose Leslie ("Game of Thrones") ist ebenfalls an Bord.

Wood, vor allem als der tugendhafte Hobbit Frodo Beutlin aus der "Herr der Ringe"-Trilogie bekannt, spielte auch in dem blutrünstigen Horrorfilm "Alexandre Ajas Maniac" (2012) mit.

