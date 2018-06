München (SID) - Bayern Münchens neuer Stürmer-Star Robert Lewandowski sieht die Rivalität zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund durchaus positiv. "Ich denke, dass wir diese Rivalität brauchen. Das gehört doch zum Fußball dazu. Wenn es diese Konkurrenz gibt, stichelt man sich gegenseitig an und wird dadurch noch besser", sagte der 25-Jährige der Sport Bild.

Er habe "nichts dagegen, wenn in den Partien Feuer drin ist. Das gehört doch dazu", führte der Pole weiter aus: "Hin und wieder gibt es einen Spruch, ein bisschen Ärger, wir brauchen den Ärger mit dem BVB ? aber nach den Partien geben wir uns die Hand und alles ist okay."

Die vergangene Saison in Dortmund habe ihn "noch stärker gemacht, vor allem mental: Es war nicht einfach, den ganzen Rummel auszublenden", sagte Lewandowski: "Aber ich habe weiter meine Leistung gebracht. Das nehme ich mit nach München. Ich bin ein noch besserer Spieler: im Kopf, von der Psyche her. Jetzt beginnt ein neues Kapitel für mich. Ich will mit Bayern viele Titel gewinnen, möglichst alle."