Donaueschingen (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Mittelfeldspielers Josuha Guilavogui vom spanischen Meister Atlético Madrid. Das bestätigte Wolfsburgs Manager Klaus Allofs am Mittwoch am Rande des Trainingslagers in Donaueschingen.

"Im Prinzip haben wir uns mit dem Spieler und Atlético geeinigt", sagte Allofs und fügte an: "Wir haben aber noch nicht die Unterschriften, die wir brauchen." Diese sollen aber schnell vorliegen, dann könnte der 23 Jahre alte Guilavogui bereits am Donnerstag zum Team von Trainer Dieter Hecking stoßen.

"Wir haben ihn intensiv beobachtet und beobachten ihn auch schon sehr lange", sagte Allofs über Guilavogui, der aller Voraussicht nach zunächst ausgeliehen werden soll.