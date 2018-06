London (AFP) Die britische Regierung sucht nach Möglichkeiten, vom Trend zu virtuellen Währungen wie Bitcoin zu profitieren. Finanzminister George Osborne stellte am Mittwoch eine Reihe von Maßnahmen an, um sein Land zum "weltweiten Zentrum der Finanz-Innovation" zu machen. Nur wenn Großbritannien die Neuerungen in diesem Sektor ausnutze, könne es auf die Bedürfnisse von Firmen und Verbrauchern weltweit eingehen. Daran hingen letztlich auch Jobs und Wirtschaftswachstum, sagte Osborne.

