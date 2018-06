Gaza (dpa) - Israel hat am zweiten Tag einer Waffenruhe im Gazakrieg rund 27 000 Reservisten wieder nach Hause geschickt. Eine Armeesprecherin in Tel Aviv bestätigte, es seien nun noch 55 000 Reservisten im Einsatz. Insgesamt hatte Israel nach Armeeangaben für die vor einem Monat begonnene Offensive 82 000 Reservisten mobilisiert. Israel hatte seine Truppen gestern aus dem Gazastreifen auf Verteidigungspositionen in Grenznähe zurückgezogen. Die Waffenruhe hält auch heute weiter an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.