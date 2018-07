Kairo (dpa) - Israelische und ägyptische Unterhändler einer dauerhaften Nahost-Waffenruhe haben sich in der Nacht für mehrere Stunden in Kairo getroffen. Ein Sicherheitsbeamter sagte der dpa, ägyptische Offizielle hätten den Israelis ein Papier mit Forderungen der palästinensischen Seite überreicht. Die israelische Seite habe ein für die noch in Ägypten weilenden palästinensischen Unterhändler bestimmtes Positionspapier an die Ägypter weitergegeben. Die israelischen und palästinensischen Delegationen sollen nun Zeit erhalten, die gegenseitigen Forderungen auszuloten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.