Frankfurt/Main (dpa) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat weitere Informationen zu der großangelegten bundesweiten Kinderporno-Razzia vom Dienstag angekündigt. Im Laufe des Vormittags werde es eine Mitteilung geben, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Badle. Vorab wollte er keine Details nennen, aber: Es sei ein unheimlich spannendes Verfahren. Hausdurchsuchungen gab es am Dienstag laut Hessischem Rundfunk in zehn Bundesländern, die Beamten hätten Dutzende Computer und Unterlagen beschlagnahmt. Mehrere Opfer sollten den Berichten zufolge von der Polizei angehört werden.

