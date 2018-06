Eschelbronn (dpa) - Die Polizei in Baden-Württemberg hat die Leichen von zwei Frauen und einem Mann entdeckt. Ein 59-Jähriger soll seine Ehefrau und seine Mutter getötet und sich dann selbst umgebracht haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wurde tot am Fuß einer Brücke bei Sinsheim gefunden, die Frauen in einem Haus in Eschelbronn. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann sich umgebracht hat. Der Hintergrund der Taten ist noch unbekannt. Der Mann soll schon länger getrennt von seiner Familie gelebt haben.

