Berlin (dpa) - Schauspieler Elyas M’Barek (32) leiht dem tollpatschigen Bären Paddington seine Stimme. Der Film "Paddington" soll in Deutschland am 4. Dezember in die Kinos kommen, wie das Filmstudio Studiocanal mitteilte.

Für M'Barek ist es nach "Hotel Transsilvanien" und "Die Monster Uni" die dritte Synchronrolle in einem großen Familienfilm. In der Originalfassung wird der knuddelige Bär aus Peru, der in London von der Familie Brown aufgenommen wird, von Schauspieler Ben Whishaw gesprochen. Das Buch um den kleinen Bären war in über 40 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 35 Millionen Mal verkauft worden.

