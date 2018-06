Wien (dpa) - Nach wochenlangen Diskussionen soll der Eurovision Song Contest 2015 nun in Wien ausgetragen werden. Das sagte der Generaldirektor des ausrichtenden ORF, Alexander Wrabetz. Zuletzt waren noch Innsbruck und Graz im Rennen um die Ausrichtung des ESC. Nach dem Sieg der österreichischen Dragqueen Conchita Wurst beim diesjährigen ESC in Kopenhagen soll das Finale im kommenden Jahr in der Stadthalle der österreichischen Hauptstadt über die Bühne gehen. Die beiden Halbfinals sind für den 19. und 21. Mai 2015 angesetzt.

