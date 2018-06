Mainz/Berlin (dpa) - Thomas Gottschalk (64) und das ZDF haben einen Bericht über ein angebliches Comeback des Moderators mit der Fernsehshow "Wetten, dass..?" zurückgewiesen.

"Absoluter Unsinn", zitierte die "Bild"-Zeitung den Entertainer. Ein Sprecher des Mainzer Senders sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa, es gebe keine Pläne, den Showklassiker fortzusetzen. "Es bleibt bei den Plänen des ZDF. Zum Jahresende endet "Wetten, dass..?"."

Die Zeitschrift "Bunte" hatte vorab gemeldet, das ZDF wolle den langjährigen Moderator für weitere Ausgaben der Show gewinnen. Der 64-Jährige habe nach "Bunte"-Informationen bereits Interesse bekundet. "Das ist reine Spekulation", sagte Gottschalk dem Branchendienst dwdl.de. "Ich bin 2015 bei RTL im Wort und vom ZDF hat sich kein Mensch bei mir gemeldet. Da weiß die "Bunte" mehr als ich."

Thomas Gottschalk hat bei RTL in letzter Zeit viele Sendungen, unter anderem die Shows "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle" und "Back To School - Gottschalks großes Klassentreffen" sowie die Reihe "60 Jahre Rock & Pop". Er hatte zuvor zwischen 1987 und 2011 insgesamt 151 Ausgaben der Samstagabendsendung "Wetten, dass..?" moderiert. In seiner Amtszeit war die Show noch ein Straßenfeger und erreichte zwischen 14,4 Millionen und 21,5 Millionen Zuschauer. Der Entertainer hatte sich entschieden, die Moderation abzugeben, nachdem 2010 der Kandidat Samuel Koch vor laufenden Kameras schwer verunglückt war.

Die Nachfolge übernahm dann im Oktober 2012 Markus Lanz. Er verkündete nach sinkenden Quoten vor vier Monaten schließlich das Ende der Unterhaltungssendung. Der Klassiker, den Elstner 1981 an den Start gebracht hatte, verlor nach der Übernahme von Lanz deutlich an Kraft. Der Südtiroler hatte es schwer, sich in der Öffentlichkeit zu behaupten. Sein Moderationsstil geriet immer wieder in die Kritik.

Die "Wetten, dass..?"-Quoten erreichten mit 5,85 Millionen im Februar ein historisches Tief. Als Lanz das Aus verkündete, waren immerhin 6,84 Millionen Zuschauer am Bildschirm. Der 45-Jährige wird den Klassiker noch dreimal im Herbst präsentieren.

"Wetten, dass..?" wird laut Ankündigung des Senders am 13. Dezember dieses Jahres zum letzten Mal ausgestrahlt - nach fast 34 Jahren Laufzeit. Der Bericht in der "Bunten" sei "den Sommerferien geschuldet", sagte der ZDF-Sprecher.

