Gaza (AFP) Nach dem Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen haben die Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe im Nahen Osten begonnen. Nachdem sich Vertreter der ägyptischen Regierung in der Nacht in Kairo mit einer israelischen Delegation beraten hatten, verhandelten sie am Mittwoch mit der palästinensischen Seite. Im Gazastreifen wagten sich die Menschen am zweiten Tag der Waffenruhe langsam wieder auf die Straßen.

