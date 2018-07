Gaza (AFP) Nach dem Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen haben die Verhandlungen über eine dauerhafte Waffenruhe im Nahen Osten begonnen. Die israelischen und palästinensischen Delegationen übermittelten in Kairo getrennt den ägyptischen Vermittlern ihre Forderungen. Während im Gazastreifen sich die Menschen am zweiten Tag der Waffenruhe wieder auf die Straßen wagten, boten Deutschland, Frankreich und Großbritannien Hilfe bei den Grenzkontrollen in Rafah an.

