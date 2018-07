Abuja (AFP) Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle in der nigerianischen Millionen-Metropole Lagos ist auf sieben gestiegen. Ein zweites Opfer sei der Krankheit erlegen, teilte das nigerianische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Ende Juli hatte Nigeria den ersten Ebola-Toten gemeldet, einen aus Liberia eingereisten Mann. Nun sei eine Krankenschwester, die sich um den Mann gekümmert hatte, an der Krankheit gestorben, erklärte Gesundheitsminister Onyebuchi Chukwu.

