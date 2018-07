Hamburg (SID) - Für ihre Sportberichterstattung im deutschen Fernsehen erhält die ARD den Sport Bild-Award 2014. Das gab das wöchentlich erscheinende Sportmagazin am Mittwoch bekannt. "Die ARD hat den Zuschauern mit der Fußball-WM und den Olympischen Winterspielen zwei Großereignisse unterhaltsam und kompetent in die Wohnzimmer und auf die Fan-Meilen gebracht", begründete Chefredakteur Alfred Draxler die Entscheidung.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky freute sich über die Auszeichnung: "Ich bin stolz auf unser gesamtes ARD-Sport-Team, dem es gelungen ist, diesen Titel zu verteidigen." Die Preisverleihung findet am 25. August in Hamburg statt. Dort werden auch die Awards in den anderen Kategorien überreicht.