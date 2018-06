Khartum (AFP) Bei einem Angriff in einem Vorort der libyschen Hauptstadt Tripolis sind staatlichen Medien zufolge 18 Sudanesen getötet worden. Die sudanesische Nachrichtenagentur Suna meldete am späten Dienstagabend unter Berufung auf die Regierung in Khartum, dass in der Nähe der Residenz der Sudanesen eine Rakete eingeschlagen sei. Unklar blieb indes, wann sich der Vorfall ereignete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.