Beirut (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Freilassung von 54 Frauen und Kindern aus der Gewalt syrischer Aufständischer gefordert. Die Zivilisten seien vor einem Jahr während eines Angriffs von Rebellen in der syrischen Küstenprovinz Latakia als Geiseln genommen worden, teilte die in New York ansässige Organisation am Mittwoch mit. Die Geiselnahme könne als Kriegsverbrechen gewertet werden.

