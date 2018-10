New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat den Palästinensern Hilfe zugesagt, um den bei der israelischen Militäroffensive zerstörten Gazastreifen "ein letztes Mal" wieder aufzubauen. "Soll man so weitermachen: aufbauen, zerstören dann wieder aufbauen?", fragte Ban am Mittwoch bei einer informellen Sitzung der UN-Vollversammlung in New York. "Wir werden (Gaza) wieder aufbauen, doch das muss das letzte Mal sein." "Der sinnlose Zyklus des Leidens in Gaza und dem Westjordanland sowie in Israel muss aufhören", forderte Ban.

