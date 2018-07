Dohuk (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Angriffe der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) auf Minderheiten im Nordirak verurteilt. Die Verfolgung von Zivilisten aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit oder Religion könne ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen, hieß es am Dienstag in einer vom britischen UN-Botschafter Mark Lyall Grant verlesenen Erklärung des Gremiums. Die Verantwortlichen müssten zur Verantwortung gezogen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.