Seoul (AFP) Apple und Samsung haben in ihrer erbitterten Patentschlacht eine Waffenruhe für sämtliche Fälle außerhalb der USA ausgerufen. Es gebe eine Einigung, alle Verfahren einzustellen, die nicht vor US-Gerichten anhängig seien, erklärte der südkoreanische Technikgigant Samsung am Mittwochmorgen in Seoul. Nicht betroffen seien Vereinbarungen über Lizenzgebühren.

