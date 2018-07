New York (AFP) Bei einem Busunglück auf dem New Yorker Times Square sind 14 Menschen verletzt worden. Unter den Opfern seien elf Fußgänger und drei Passagiere, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zu dem Unglück kam es, als am Dienstagnachmittag zwei Busse für Stadtrundfahrten zusammenstießen.

