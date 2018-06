Johannesburg (AFP) Der US-Flugzeugbauer Boeing will aus Tabakpflanzen einen Bio-Treibstoff herstellen. Für dieses Projekt gab das Unternehmen am Mittwoch eine Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft South African Airways und dem niederländischen Bio-Treibstoffproduzenten SkyNRG bekannt. Eine nikotinfreie Hybrid-Tabakpflanze namens Solaris werde bereits in Südafrika angebaut, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Unternehmen. Zunächst solle aus den Samen der Pflanze Bio-Treibstoff gewonnen werden, später auch aus anderen Bestandteilen.

