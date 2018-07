Lagos (AFP) Die Zahl der an Ebola gestorbenen Menschen in Westafrika ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf über 930 gestiegen. Den am Mittwoch veröffentlichten neuen Zahlen der WHO zufolge erkrankten bis zum 4. August 1711 Menschen an dem Virus, 932 starben daran. In Nigeria gab es derweil ein zweites Ebola-Opfer: Eine Krankenschwester starb dem Gesundheitsministerium zufolge, nachdem sie selbst einen inzwischen verstorbenen Patienten betreut hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.