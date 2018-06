Darmstadt (dpa) - Die Raumsonde "Rosetta" hat nach mehr als zehn Jahren Reise durchs All den Kometen "67P/Tschurjumow-Gerassimenko" erreicht. Unter dem Jubel der 320 Gäste und Medienvertreter im Satelliten-Kontrollzentrum Esoc in Darmstadt gab Esa-Flugdirektor Accomazzo bekannt, dass "Rosetta" erfolgreich in die Umlaufbahn des 1969 entdeckten Kometen eingeschwenkt sei. Im November ist die erste Landung überhaupt auf einem Kometen geplant. Mit der Mission "Rosetta" will die europäische Weltraumorganisation mehr über die Entstehung des Sonnensystems erfahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.