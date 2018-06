London (AFP) Die Vorfahren der großen Dinosaurier waren Echsen von der Größe eines Truthahns, die in Gruppen in Südamerika lebten und gerne Farnkraut fraßen. Das fanden Wissenschaftler in einer am Mittwoch im Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlichten Studie heraus. Die Laquintasaura venezuelae genannten Tiere lebten demnach vor rund 200 Millionen Jahren in der frühesten Jura-Zeit, kurz nach dem Massensterben von Lebewesen gegen Ende des Zeitalters des Trias.

